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МОСИНФОРМ

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День в истории: 12 сентября 1943 года в Москве состоялась интронизация патриарха Сергия

День в истории: 12 сентября 1943 года в Москве состоялась интронизация патриарха Сергия

83 года назад в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла интронизация — возведение на престол — Патриарха Московского и всея Руси Сергия.

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