Информация о результатах проверки в Управлении по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя Республики Крым

Службой финансового надзора Республики Крым проведена внеплановая документарная проверка в Управлении по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя Республики Крым (далее – УЖКХ и ЖХ администрации города Джанкоя) в части соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, документов и информации о начислении неустоек (штрафов, пенЧитайте полную новость на Crimea-news.