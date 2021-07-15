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Информация о результатах проверки в Управлении по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя Республики Крым

Информация о результатах проверки в Управлении по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя Республики Крым

Службой финансового надзора Республики Крым проведена внеплановая документарная проверка в Управлении по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации города Джанкоя Республики Крым (далее – УЖКХ и ЖХ администрации города Джанкоя) в части соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, документов и информации о начислении неустоек (штрафов, пенЧитайте полную новость на Crimea-news.

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