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Оливейра нокаутировал Дариуша в первом бою на UFC 289

Оливейра нокаутировал Дариуша в первом бою на UFC 289

Чарльз Оливейра, бразильский боец смешанных единоборств (ММА), одержал победу над американским бойцом Бенеилом Дариушем на турнире UFC 289, проходившем в канадском городе Ванкувер.

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