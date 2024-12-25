РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Ничего себе!!!.... Так это могут в любой почтовый ящик вбросить "пакет", а потом он взорвется....Главе проекта "Ар...
  • Татьяна Здоровцева
    Не верю я этому дядьке.Силуанов: внедрен...
  • сергей кудряшов
    участковый ган..он давно мог за хулиганку привлечьРазмахивал топоро...

Российские ученые предсказали мощную вспышку на Солнце высочайшего класса

Российские ученые предсказали мощную вспышку на Солнце высочайшего класса

TASS/Zuma Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предсказали, что в ближайшее время на Солнце может произойти одна из мощнейших вспышек, которая по классу превзойдет Х – самый высокий из вероятных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх