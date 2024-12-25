Российские ученые предсказали мощную вспышку на Солнце высочайшего класса

TASS/Zuma Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предсказали, что в ближайшее время на Солнце может произойти одна из мощнейших вспышек, которая по классу превзойдет Х – самый высокий из вероятных.
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