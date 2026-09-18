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The Eurasia Daily news agency

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Macron is like water off a goose — a political scientist about the death of a journalist who won a trial against Brigitte

Macron is like water off a goose — a political scientist about the death of a journalist who won a trial against Brigitte

The death of French journalist Natasha Rey will not have a significant impact on the rating of French President Emmanuel Macron, political analyst Alexander Dudchak believes.

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