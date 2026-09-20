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FiNE NEWS

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Два человека погибли в ДТП на 104-м км МКАД

В районе 104-го километра МКАД произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми транспортных средств.

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