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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуарирапа о 1-м голе за ЦСКА в 19-м матче: «Не представляете, как долго ждал этого. Надеюсь, меня прорвет, начну регулярно забивать»

Нападающий отличился в 19-м матче за армейский клуб – в игре с «Акроном» (2:1) в Мир РПЛ. «Я очень счастлив.

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