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СК Якутии начал проверку после избиения учительницы отцом одной из школьниц

СК Якутии начал проверку после избиения учительницы отцом одной из школьниц

Инцидент был записан на видео.По информации следственного управления СК России по региону, в школе №1 города Якутска произошёл конфликт между учителем и отцом ученика, в ходе которого мужчина применил физическую силу к преподавателю на глазах у ребёнка.

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