СК Якутии начал проверку после избиения учительницы отцом одной из школьниц

Инцидент был записан на видео.По информации следственного управления СК России по региону, в школе №1 города Якутска произошёл конфликт между учителем и отцом ученика, в ходе которого мужчина применил физическую силу к преподавателю на глазах у ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии