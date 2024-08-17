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Яна Поплавская. Обращение к властям: "Не нужно иллюзий"

Яна Поплавская. Обращение к властям: "Не нужно иллюзий"

© Belkin Sergey news.ru/Globallookpress Если быть совсем точными, актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратилась к властям, поддерживая речь Андрея Андреевича Медведева – публициста, депутата и вице-спикера Мосгордумы.

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Комментарии
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Катерина
&quot;Не смей ничего за Поплавскую говорить!&quot;---------------------------------------------------------Это  почему? Поплавская  имеет  право  голоса,  а другой  гражданин  России - НЕТ? А  чем эта наша КРАСНАЯ  ШАПОЧКА  лучше  других?  Тем,  что оседлав  популистские  темы, в  Думу  рвётся?  А   там  ТАКИХ  уже  достаточно.
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3 час.
Обухова Людмила
Разве Полтавская не в Думе? И помните о том, что ее сын не отсиживается за маминой юбкой. Так что  этой Красной шапочке можно и поклониться.
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1 час.
Обухова Людмила
Извините, что-то вместо Поплавской написалось Полтавская.
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1 час.

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