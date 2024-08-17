© Belkin Sergey news.ru/Globallookpress Если быть совсем точными, актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратилась к властям, поддерживая речь Андрея Андреевича Медведева – публициста, депутата и вице-спикера Мосгордумы.
Яна Поплавская. Обращение к властям: "Не нужно иллюзий"
Комментарии
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Катерина
"Не смей ничего за Поплавскую говорить!"---------------------------------------------------------Это почему? Поплавская имеет право голоса, а другой гражданин России - НЕТ? А чем эта наша КРАСНАЯ ШАПОЧКА лучше других? Тем, что оседлав популистские темы, в Думу рвётся? А там ТАКИХ уже достаточно.
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3 час.
Обухова Людмила
Разве Полтавская не в Думе? И помните о том, что ее сын не отсиживается за маминой юбкой. Так что этой Красной шапочке можно и поклониться.
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1 час.
Обухова Людмила
Извините, что-то вместо Поплавской написалось Полтавская.
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1 час.
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