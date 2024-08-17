Яна Поплавская. Обращение к властям: "Не нужно иллюзий"

Катерина

"Не смей ничего за Поплавскую говорить!"---------------------------------------------------------Это почему? Поплавская имеет право голоса, а другой гражданин России - НЕТ? А чем эта наша КРАСНАЯ ШАПОЧКА лучше других? Тем, что оседлав популистские темы, в Думу рвётся? А там ТАКИХ уже достаточно.