Доходы российских компаний снизились в 2 раза за первое полугодие 2023 года

Доходы российских компаний составили 342 трлн рублей за первое полугодие 2023 года — это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
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