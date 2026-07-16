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Электромобиль против гибрида: что выгоднее в российских реалиях

Переход на электромобиль в разгар топливного кризиса кажется логичным. Но до покупки стоит понять: сколько вы сэкономите на топливе, какие субсидии ещё действуют и готова ли ваша инфраструктура к «электричке».

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