Электромобиль против гибрида: что выгоднее в российских реалиях

Переход на электромобиль в разгар топливного кризиса кажется логичным. Но до покупки стоит понять: сколько вы сэкономите на топливе, какие субсидии ещё действуют и готова ли ваша инфраструктура к «электричке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии