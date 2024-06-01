Спецрепортаж 360.ru: Военно-транспортной авиации ВВС России исполнилось 93 года

Военно-транспортной авиации ВКС России 1 июня 2024 года исполнилось 93 года. Мария Михейчик и Нина Коробкова подготовили спецрепортаж о российской авиации и героях-летчиках, которые охраняют мирное небо над Россией, выполняют сложные операции в Арктике и другие важные миссии в стране и за ее пределами.
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