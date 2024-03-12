Станислав Воскресенский: в ближайшую пятилетку приведем в порядок все старые школы региона

<p> О решении в ближайшие пять лет привести в порядок все школы Ивановской области, которые нуждаются в ремонте, губернатор Станислав Воскресенский заявил сегодня, 12 марта, во время рабочей поездки в новую начальную школу 44-й гимназии в Иванове.
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