Станислав Воскресенский: в ближайшую пятилетку приведем в порядок все старые школы региона

<p> О решении в ближайшие пять лет привести в порядок все школы Ивановской области, которые нуждаются в ремонте, губернатор Станислав Воскресенский заявил сегодня, 12 марта, во время рабочей поездки в новую начальную школу 44-й гимназии в Иванове.