Западные разведки пытаются выяснить, что Россия пообещала Судану за открытие пункта МТО ВМФ на берегу Красного моря

Как уже сообщало «Военное обозрение», власти Судана подписали соглашение с Россией об одобрении проекта создания в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
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