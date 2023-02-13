Военное обозрение

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Западные разведки пытаются выяснить, что Россия пообещала Судану за открытие пункта МТО ВМФ на берегу Красного моря

Западные разведки пытаются выяснить, что Россия пообещала Судану за открытие пункта МТО ВМФ на берегу Красного моря

Как уже сообщало «Военное обозрение», власти Судана подписали соглашение с Россией об одобрении проекта создания в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

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