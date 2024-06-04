Покинувший пост в Совфеде сенатор Савченко рассказал о своих планах

Сенатор Совета Федерации от Белгородской области и экс-глава региона Евгений Савченко, который досрочно покинул свой пост по собственному желанию, намерен сосредоточиться на научной и экспертной деятельности.
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