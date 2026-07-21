СК Татарстана возбудил дело после нападения собаки на школьника

В Советском районе Казани собака напала на ученика 9-го класса, причинив ему ранения руки. Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело, поручив расследование и выяснение обстоятельств руководителю СУ Липскому В.
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