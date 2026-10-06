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ДумаТВ

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AD назвал предупреждение России Западу самым значительным событием

AD назвал предупреждение России Западу самым значительным событием

Россия послала Западу жесткий сигнал из-за Калининграда, пишет Antidiplomatico. В статье отмечается, что своим посланием Москва стремится устранить любую двусмысленность.

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