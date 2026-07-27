Бразилия отзывает посла из Аргентины после резких заявлений аргентинского президента

Министерство иностранных дел Бразилии объявило об отзыве своего посла в Аргентине для консультаций после резких и оскорбительных высказываний президента Аргентины Хавьера Милея в адрес бразильского лидера и представителей судебной власти.
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