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FiNE NEWS

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Бразилия отзывает посла из Аргентины после резких заявлений аргентинского президента

Министерство иностранных дел Бразилии объявило об отзыве своего посла в Аргентине для консультаций после резких и оскорбительных высказываний президента Аргентины Хавьера Милея в адрес бразильского лидера и представителей судебной власти.

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