WSJ сообщила об отказе ХАМАС от предложения Израиля о новом перемирии

ХАМАС отверг предложение Израиля остановить операцию в секторе Газа на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, в том числе всех женщин, детей, а также пожилых мужчин, которым нужна срочная медицинская помощь, пишет The Wall Street Journal.
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