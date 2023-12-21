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Журнал о бизнесе и инвестициях

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WSJ сообщила об отказе ХАМАС от предложения Израиля о новом перемирии

ХАМАС отверг предложение Израиля остановить операцию в секторе Газа на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, в том числе всех женщин, детей, а также пожилых мужчин, которым нужна срочная медицинская помощь, пишет The Wall Street Journal.

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