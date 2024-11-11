ОАК передала в войска партию новых самолетов Су-57 и Су-35С — «Ростех»

Очередную партию боевых самолетов Су-57 и Су-35С передала Вооруженным силам России (ВС РФ) Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), 11 ноября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».
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