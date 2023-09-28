Для WhatsApp анонсировали аналог ChatGPT

WhatsApp объявил о скором запуске новых функций, основанных на технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ), среди которых возможность генерировать стикеры и изображения, а также общаться с ИИ-ассистентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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