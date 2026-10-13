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Царьград

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В Свердловской области пропали трое детей из Полевского

В Свердловской области пропали трое детей из Полевского

В Свердловской области ищут 13-летнего Ивана Ляпина и 12-летнего Степана Курьянова, которые 11 октября ушли из дома в Полевском и не вернулись; по данным полиции, вместе с ними пропала также девочка.

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