В Свердловской области пропали трое детей из Полевского

В Свердловской области ищут 13-летнего Ивана Ляпина и 12-летнего Степана Курьянова, которые 11 октября ушли из дома в Полевском и не вернулись; по данным полиции, вместе с ними пропала также девочка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочный сбор в Кр...
- ЮГ Армения вошла в т...
- "Яйца покажутся ц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым