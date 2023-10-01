Страна и люди
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Страна и люди

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СССР и Россия, фантомные боли

СССР и Россия, фантомные боли

Недавно узнал, что в специальных службах, в частности в ФРГ, занимающихся мониторингом российских «пропагандистских» ресурсов, сотрудникам запрещено погружаться в российский эфир более, чем на 4 часа в день.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ГОСПОДИН ДУБРОВСКИЙ, ПРОЧТИТЕ ЭТО: Сибирские ГЭС принадлежат США. Как Запад захватил энергетику России Пять лет назад США ввели санкции против олигарха Олега Дерипаски. Под ударом оказались его крупнейшие активы холдинг EN+ и входящий в него алюминиевый гигант компания &quot;Русал&quot;. История длилась недолго. Спустя несколько месяцев после введения санкций Дерипаска пошел на условия американцев и фактически утратил контроль над EN+, лишившись возможности даже претендовать на выплачиваемые дивиденды (впрочем, таковых за прошедшие пять лет не было). Не буду пересказывать историю в деталях и юридических тонкостях. Суть заключается в том, что англосаксы решили устроить показательное дело против олигарха и заодно установить контроль над одним из крупнейших активов России. Ведь EN+ располагает не только &quot;Русалом&quot;, но и контролирует значительную часть электроэнергетического комплекса Сибири (4 ГЭС и 8 ТЭЦ). Например, в состав EN+ входят знаменитые Братская, Красноярская и Иркутская ГЭС. План &quot;Дерипаска&quot;, конечно, являлся показательной операцией. Именно тогда, во второй половине 2015-х годов &quot;российские&quot; олигархи по мнению англосаксов потеряли берега и забыли свое истинное предназначение. Настолько, что даже начали пытаться лоббировать свои интересы на Западе. Через дело Дерипаски и получили чёрную метку.......... ЭТА ЗАМЕТКА БЫЛА НАПЕЧАТАНА ЗДЕСЬ ЖЕ, НАВЕРНЯКА ВЫ ЕЁ ЧИТАЛИ!
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1 д.
ЕБ
Елена Бреслова
ну и дура-а😱
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1 д.
F I
Моей родне повезло,они умерли в лучшие времена
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1 д.

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