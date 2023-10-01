СССР и Россия, фантомные боли

Владимир Соловьев

ГОСПОДИН ДУБРОВСКИЙ, ПРОЧТИТЕ ЭТО: Сибирские ГЭС принадлежат США. Как Запад захватил энергетику России Пять лет назад США ввели санкции против олигарха Олега Дерипаски. Под ударом оказались его крупнейшие активы холдинг EN+ и входящий в него алюминиевый гигант компания "Русал". История длилась недолго. Спустя несколько месяцев после введения санкций Дерипаска пошел на условия американцев и фактически утратил контроль над EN+, лишившись возможности даже претендовать на выплачиваемые дивиденды (впрочем, таковых за прошедшие пять лет не было). Не буду пересказывать историю в деталях и юридических тонкостях. Суть заключается в том, что англосаксы решили устроить показательное дело против олигарха и заодно установить контроль над одним из крупнейших активов России. Ведь EN+ располагает не только "Русалом", но и контролирует значительную часть электроэнергетического комплекса Сибири (4 ГЭС и 8 ТЭЦ). Например, в состав EN+ входят знаменитые Братская, Красноярская и Иркутская ГЭС. План "Дерипаска", конечно, являлся показательной операцией. Именно тогда, во второй половине 2015-х годов "российские" олигархи по мнению англосаксов потеряли берега и забыли свое истинное предназначение. Настолько, что даже начали пытаться лоббировать свои интересы на Западе. Через дело Дерипаски и получили чёрную метку.......... ЭТА ЗАМЕТКА БЫЛА НАПЕЧАТАНА ЗДЕСЬ ЖЕ, НАВЕРНЯКА ВЫ ЕЁ ЧИТАЛИ!