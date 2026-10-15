Спойлер из последнего исследования Microsoft: 80 процентов работников по всему миру, причем и топ-менеджмент, и рядовые сотрудники, признают — им не хватает времени и энергии, чтобы просто выполнять свою работу.
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