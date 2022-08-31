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Трасс: Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений

Трасс: Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая принимает участие в гонке за кресло премьер-министра страны, выступила с заявлением о том, что Украина нуждается в большем количестве РСЗО и тяжелых вооружений, чтобы противостоять России.

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