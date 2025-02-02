Следком нашел виновного в атаке на школу-интернат в Судже

Возбуждено уголовное дело против полковника, командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши (внесен в реестр экстремистов и террористов) за террористический акт в Судже Курской области, связанный с ракетным ударом по школе-интернату 1 февраля.