Следком нашел виновного в атаке на школу-интернат в Судже

Возбуждено уголовное дело против полковника, командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши (внесен в реестр экстремистов и террористов) за террористический акт в Судже Курской области, связанный с ракетным ударом по школе-интернату 1 февраля.
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