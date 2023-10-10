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Правительство Израиля утвердило план по проведению мобилизации 360 тысяч человек

Правительство Израиля утвердило план по проведению мобилизации 360 тысяч человек

Израильское правительство утвердило ранее озвученные планы на масштабную мобилизацию. В общей сложности планируется мобилизовать 360 тысяч израильтян – в первую очередь тех, кто находился в резерве ЦАХАЛ.

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