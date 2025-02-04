Политолог Блохин оценил возобновление США поставок оружия Киеву

Это вписывается в политику Трампа, считает эксперт Политолог Константин Блохин в интервью RT заявил, что возобновлением поставок оружия Киеву американский президент Дональд Трамп пытается принудить Москву к переговорному процессу.
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