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Петербургский дневник

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Политолог Блохин оценил возобновление США поставок оружия Киеву

Политолог Блохин оценил возобновление США поставок оружия Киеву

Это вписывается в политику Трампа, считает эксперт Политолог Константин Блохин в интервью RT заявил, что возобновлением поставок оружия Киеву американский президент Дональд Трамп пытается принудить Москву к переговорному процессу.

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