Русская весна
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Русская весна

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В Иваново арестован предатель Родины (ВИДЕО)

В Иваново арестован предатель Родины (ВИДЕО)

В Иваново сотрудники ФСБ задержали предателя Родины, которые переводил деньги украинской армии. Установлено, что мужчина перечислял денежные средства на банковский счет, предназначенный для сбора средств, направляемых на нужды ВСУ.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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13 час.
Андрей Алферов
Абсолютно правильный заголовок. Спасибо, что называете вещи своими именами.
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13 час.
GS
Grigorij Smoljakov
Камень на шею и в Шачу...
Ответить
10 час.

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