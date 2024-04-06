В Иваново арестован предатель Родины (ВИДЕО)

В Иваново сотрудники ФСБ задержали предателя Родины, которые переводил деньги украинской армии. Установлено, что мужчина перечислял денежные средства на банковский счет, предназначенный для сбора средств, направляемых на нужды ВСУ.
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