НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина

В НАТО заявили, что Китай бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. До этого генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг пригрозил ввести санкции в отношении Пекина, подчеркнув, что КНР не может больше пытаться «усидеть на двух стульях», поддерживая хорошие отношения как с Россией, так и с Западом.