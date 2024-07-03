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НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина

НАТО надавить на Китай: альянс задумался над санкциями в отношении Пекина

В НАТО заявили, что Китай бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. До этого генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг пригрозил ввести санкции в отношении Пекина, подчеркнув, что КНР не может больше пытаться «усидеть на двух стульях», поддерживая хорошие отношения как с Россией, так и с Западом.

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