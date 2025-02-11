Apple и Google удаляют вредоносные мобильные приложения из своих магазинов приложений

Компании Apple и Google удалили из своих магазинов приложений около 20 приложений после того, как исследователи безопасности обнаружили, что эти приложения почти год несли в себе вредоносное ПО, похищающее данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии