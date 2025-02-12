В Петербурге в выходные дни температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов

А в Ленинградской области до минус 20 Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что сегодня, 12 февраля, температура воздуха в городе поднимется до 0…-2 градусов, завтра будет также не слишком холодно – -1…-3 градуса.
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