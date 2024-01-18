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Орешкин высоко оценил конкурентоспособность российских брендов в разных отраслях

Орешкин высоко оценил конкурентоспособность российских брендов в разных отраслях

Помощник президента России Максим Орешкин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что многие иностранные бренды, которые ранее были представлены на российском рынке, были неэффективны и занимали свои позиции в силу привычки.

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