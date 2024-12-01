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Парламентская газета

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Ответственность строительных союзов хотят ужесточить

Ответственность строительных союзов хотят ужесточить

Ответственность строительных саморегулируемых организаций, не следящих за деятельностью своих членов, хотят ужесточить вплоть до дисквалификации их руководителей за повторные нарушения и упрощения процедуры лишения статуса СРО.

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