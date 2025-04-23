Бойцы РФ поразили замаскированную позицию M-777 ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Операторы 42-й гвардейской дивизии в составе группировки войск «Днепр» обнаружили и поразили замаскированную позицию гаубицы M-777 Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии