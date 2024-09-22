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Царьград

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Дело Эльмана Пашаева: Махинации в зоне СВО - бойцы раскрыли правду о "легендарном танкисте"

Дело Эльмана Пашаева: Махинации в зоне СВО - бойцы раскрыли правду о "легендарном танкисте"

Дело Эльмана Пашаева получило неожиданный поворот, поскольку бойцы раскрыли правду о "легендарном танкисте", обличив махинации в зоне СВО.

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