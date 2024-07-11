Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Турция опять наш друг? Эрдоган пошел на попятную и снова ищет дружбы с Путиным

Турция опять наш друг? Эрдоган пошел на попятную и снова ищет дружбы с Путиным

Интересная жизнь с Vera Star Когда Реджеп Эрдоган в 2023 году в третий раз одержал победу на выборах, отношения между Москвой и Анкарой стали заметно ухудшаться.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну почему - дал слово, должен отвечать - обещал не отпускать до конца войны, а отпустил - теперь ему веры нету, на что ему и сказал Лавров, когда тут Эрдоган опять надысь пытался себя &quot;главным переговорщиком&quot; меж РФ и Украиной предложить - напомнили и указали, что: &quot;теперь веры нет...&quot;
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5 час.
Владимир Петросов
Эрдоган теперь жалееееет страшно, бошкой об стенку бьётся.
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4 час.
Балу -
А им вообще верить нельзя... История не раз это уже подтверждала... А мы всё играем в какие-то непонятные игры, да на чужом поле, да ещё и по чужим правилам...
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3 час.

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