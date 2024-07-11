Турция опять наш друг? Эрдоган пошел на попятную и снова ищет дружбы с Путиным

Sergiy Che

Ну почему - дал слово, должен отвечать - обещал не отпускать до конца войны, а отпустил - теперь ему веры нету, на что ему и сказал Лавров, когда тут Эрдоган опять надысь пытался себя "главным переговорщиком" меж РФ и Украиной предложить - напомнили и указали, что: "теперь веры нет..."