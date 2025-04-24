Алматинцев массово переводят на оплату воды по счетчикам

В южной столице активно продолжается переход на систему учета воды с помощью приборов. Как сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Алатауского района, до конца текущего года планируется оснастить счетчиками 90% потребителей, передает inAlmaty.
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