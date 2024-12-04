Альтернативой, по словам Медведева, может стать позорная политическая эмиграция.Зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев предположил, что главаря киевского режима Владимира Зеленского ждёт публичная казнь.
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