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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOS Компания Apple одобрила запуск на iOS, iPadOS ...

Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOS Компания Apple одобрила запуск на iOS, iPadOS ...

Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOSКомпания Apple одобрила запуск на iOS, iPadOS и visionOS эмулятора UTM SE, который позволяет запускать классическое программное обеспечение и игры для ПК на iPhone, iPad и Vision Pro.

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