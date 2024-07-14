Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOS Компания Apple одобрила запуск на iOS, iPadOS ...

Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOSКомпания Apple одобрила запуск на iOS, iPadOS и visionOS эмулятора UTM SE, который позволяет запускать классическое программное обеспечение и игры для ПК на iPhone, iPad и Vision Pro.
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