Российские врачи устранили крупную деформацию формы головы у ребенка

Врачи из нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России провели сложную операцию на головном мозге двухлетней девочки, чтобы устранить дефект формы головы, сообщают 23 июля "Известия" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
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