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Охота началась, засекайте время. Обещанные птички F-16 прибыли на Украину

Охота началась, засекайте время. Обещанные птички F-16 прибыли на Украину

 Рыбарь и ещё несколько гражданских разведслужб Евразии сообщили, что на "У" прибыли обещанные F-16.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
«Вполне возможно, что утечку допустили сами пилоты, пофамильный список которых ещё месяц назад выложили хакеры из Берегини. + » О, как жить-то хочется. Понимают, что как только летать начнут, то уже не жильцы. Вот и стараються наших навести на поставки, чтобы летать самим не пришлось. И что-то мне подсказывает, что вряд-ли эти F-16 куда нибудь полетят и будут уничтожены ещё на земле.
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6 час.
Владимир Козлов
Уже даже не смешно, что в ответ на похвальбу наших генералов о нашем замечательном оружии и огромных потерях врага, поставки продолжаются, а диверсанты работают. Очень грустно.
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5 час.
Владимир семин
Пока самолётики не собрали, надо их до винтика разобрать!
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1 час.

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