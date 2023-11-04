Охота началась, засекайте время. Обещанные птички F-16 прибыли на Украину

Борис Леонтьев

«Вполне возможно, что утечку допустили сами пилоты, пофамильный список которых ещё месяц назад выложили хакеры из Берегини. + » О, как жить-то хочется. Понимают, что как только летать начнут, то уже не жильцы. Вот и стараються наших навести на поставки, чтобы летать самим не пришлось. И что-то мне подсказывает, что вряд-ли эти F-16 куда нибудь полетят и будут уничтожены ещё на земле.