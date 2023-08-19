Короткий очерк из разряда и смех и грех - Великолукская епархия заявила о проведении служебной проверки действий своих священнослужителей.
"Освятили памятник - Сталину", - в Епархии начата служебная проверка
Комментарии
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Игорь Костоглод
Автор ещё больший недоумок, чем те попы, что затеяли эту "служебную проверку".
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9 час.
Аршак Меликджанян
100%, романов просто дурак, трус и предатель, бросил страну отрекшись во время войны, а ИВС сидел Москве когда немцы были под ним. Один называл себя хозяином земли русской и отдал его на поругание и разруху, другой принял с сохой и гражданской войной и оставил супер державой, а попы первого причислили к лику, а второго ........................... слов нет, одни...............
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8 час.
Аршак Меликджанян
особенно николай 2, ха ха ха.
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7 час.
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