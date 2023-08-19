"Освятили памятник - Сталину", - в Епархии начата служебная проверка

Аршак Меликджанян

100%, романов просто дурак, трус и предатель, бросил страну отрекшись во время войны, а ИВС сидел Москве когда немцы были под ним. Один называл себя хозяином земли русской и отдал его на поругание и разруху, другой принял с сохой и гражданской войной и оставил супер державой, а попы первого причислили к лику, а второго ........................... слов нет, одни...............