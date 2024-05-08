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Спички - не игрушка

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Пролетая над улетевшей кукушкой

Пролетая над улетевшей кукушкой

Хочу вас, дорогие читатели и комментаторы, попросить попробовать решить одну задачку. Представьте, что с балкона девятого этажа выпал щирый украинский патриот, традиционно страдающий голимым пэрэможным оптимизмом.

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