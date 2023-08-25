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Яннис Адетокумбо: «Для Греции я, возможно, значу больше, чем Джордан и Леброн для Штатов»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что пользуется огромной популярностью в родной Греции.

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