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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тертышный об «Адмирале»: «Они стали командой стиля АХЛ. В том году они больше играли в хоккей»

Нападающий московского « Динамо » Никита Тертышный после игры с « Адмиралом » (2:1Б) высказался о стиле игры соперника в этом сезоне.

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