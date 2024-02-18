Нержавеющие Cybertruck начали ржаветь

В начале этого года компания Tesla передала в продажу первые автомобили «будущего» Cybertruck. Счастливых обладателей шайтан-арбы уверяли, что корпус выполнен из супер-пупер-нержавеющей бронестали, которую не берут пули из лёгкого стрелкового оружия, не то что ржавчина.
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