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Темный шоколад и волонтерство: врачи рассказали, что помогает дожить до 100 лет

По словам эксперта, на примере «голубых зон», то есть регионов с рекордным числом долгожителей (Окинава, Сардиния, Икария), ученые выделили универсальные правила, которые замедляют […] The post Темный шоколад и волонтерство: врачи рассказали, что помогает дожить до 100 лет first appeared on LentaMsk.

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