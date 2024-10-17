Финляндия: северный фронт ненависти и реваншизма

Одной из главных, но недооцененных военно-политических новостей минувших недель стало сообщение о том, что в финском городе Миккели в 140 км от российской границы вскоре начнет работу штаб северного командования сухопутных войск НАТО.
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