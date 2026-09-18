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Трамп готов хлопнуть дверью по Европе, а в Украине СБУ и ГУР делят «бизнес на крови» — утренний дайджест с огоньком

Доброе утро, друзья! Пока вы досматривали последние сны, мы уже заварили кофе и собрали для вас самые сочные новости.

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